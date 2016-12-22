Министры торговли ТТП договорились о сотрудничестве без участия США

Министры торговли Транстихоокеанского партнерства (ТТП) достигли базового соглашения о сотрудничестве без участия США. Об этом сообщает Associated Press.

В заявлении ТТП указывается, что 11 министров достигли соглашения об «основных элементах». По словам со-председателя переговоров, министра экономики и промышленности Японии Тосимицу Мотэги, министры пришли к единому мнению по «претворению ТТП в реальность».

Как заявил министр торговли Вьетнама Тран Туан Ань, «мы достигли соглашения по ряду фундаментальных элементов». Он также отметил, что в ходе переговоров министры приняли решение сменить название партнерства. Теперь оно будет называться Комплексным и Прогрессивным Транстихоокеанским партнерством.

Одним из предвыборных обещаний президента США Дональда Трампа был выход Штатов из ТТП. Американский лидер подписал меморандум о выходе США из ТТП 23 января 2017 года. Трамп выступал с критикой в адрес партнерства, так как оно, по его мнению, помогало бы создавать рабочие места за пределами США.

Изначально в ТТП должны были входить 12 стран: США, Япония, Малайзия, Вьетнам, Сингапур, Бруней, Австралия, Новая Зеландия, Канада, Мексика, Чили и Перу. Таким образом, в рамках партнерства должны были объединиться 800 млн человек и 40% мирового ВВП. В мае в ходе саммита АТЭС страны-участники ТТП приняли решение продолжить работу над созданием партнерства, несмотря на выход США.