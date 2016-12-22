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Вице-мэр Омска пожаловалась на низкие зарплаты чиновников
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Вице-мэр Омска пожаловалась на низкие зарплаты чиновников
Общество, 08:04
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Вице-мэр Омска пожаловалась на низкие зарплаты чиновников

Вице-мэр Омска Инна Парыгина рассказала о низких зарплатах чиновников. Об этом сообщает портал «СуперОмск».

«Я хочу сказать, что чиновников мало в администрации города, и зарплата у нас маленькая. Потому что ту колоссальную нагрузку, которую мы несем, и ту ответственность в части того, что мы подписываем ежедневно — это, знаете, не каждый потянет», — сказала Парыгина. В администрации Омска политик также возглавляет департамент финансов и контроля и курирует сферу закупок и экономическую политику города.

Как отмечает портал, Парыгина по итогам 2016 года стала второй по уровню доходов следи глав департаментов и вице-мэров администрации Омска. Ее заработок составил 3,86 млн руб. На первом месте находится директор депимущества, вице-мэр Омска Евгений Асташов с доходом в 21,7 млн руб. Заработок Парыгиной в 2015 году составил 3,1 млн руб.

По данным информагентства «Омск-информ», в 2009 году Парыгина занимала пост в правительстве Омска и незаконно получила из бюджета области беспроцентную ссуду на 1,5 млн руб. сроком на 15 лет. Эти деньги предназначались для покупки квартиры. При этом уровень доходов всех членов семьи Парыгиной превышал необходимый для получения господдержки.

После этого на чиновницу завели уголовные дела по ч. 1 и 3 ст. 327 УК РФ (подделка и использование заведомо подложного официального документа) и ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). В июне 2016 года дело было закрыто, так как следствию не удалось доказать факт мошенничества.

Теги: Зарплаты , Омск , вице-мэр , Инна Парыгина
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