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На севере Финляндии на пищевом рынке произошел крупный пожар
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На севере Финляндии на пищевом рынке произошел крупный пожар
Общество, 07:30
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На севере Финляндии на пищевом рынке произошел крупный пожар

Сотрудники спасательной службы потушили возгорание на пищевом комбинате на севере Финляндии в поселке Рантсила. Как сообщает телерадиокомпания Yle, площадь пожара составила 6 тыс. кв. м.

Как сообщил Yle сотрудник местного МЧС, пожар удалось ликвидировать лишь через несколько часов. «Я не могу сказать, что вызвало пожар. В здании находился резервуар с аммиаком, мог быть взрыв, но это не приоритетная версия», — пояснил пожарный.

В результате инцидента пострадали трое человек: один пожарный и два работника комбината.​


 

Теги: Финляндия , Пожар
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