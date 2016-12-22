В Южной Корее арестовали экс-главу Минобороны за киберпреступления

В Южной Корее суд арестовал экс-главу Минобороны ​Ким Кван Чжина за причастность к «скрытым киберугрозам», нацеленных на изменение общественного мнения граждан. Об этом сообщает издание Yonhap.

«Сеульский Центральный окружной суд выдал ордер на арест 68-летнего министра, подозревая, что он может совершить побег. Ким обвиняется в политическом вмешательстве в военный уголовный кодекс и злоупотреблении властью», — сказано в сообщении.

По версии суда, министр пытался через «киберактивность» повлиять на жителей Южной Кореи и склонить их к одобрению прошлого консервативного правительства. В частности, военное ведомство поручало офицерам оставлять в интернете комментарии в поддержку президента Ли Мен Бака (он занимал пост главы Южной Кореи с 2008 по 2013 год).

Суд также арестовал экс-заместителя министра обороны Лима Кван-бина ​по аналогичным обвинениям и коррупции, так как он подозревается в получении откатов от «одного из должностных лиц, причастных к киберпреступлениям».