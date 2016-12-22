АЛРОСА после итогов проверки объявила о смене главы проектировщика «Мира»

После оглашения результатов расследования об аварии на руднике «Мир» алмазодобывающую компанию АЛРОСА покинул глава проектировщика рудника «Якутнипроалмаз» Александр Чаадаев. Ранее в компании он также занимал должность вице-президента по инновациям. Об увольнении Чаадаева говорится в сообщении, опубликованном на сайте АЛРОСА.

«Занимавший должность директора института [«Якутнипроалмаз»] — вице-президента АЛРОСА Александр Чаадаев покинул компанию», — утверждается в сообщении пресс-службы. Остальных подробностей произошедшего в компании не уточнили.

Прежде, 23 сентября, Чаадаев был выведен из состава правления АЛРОСА. Тогда такое решение в компании объяснили тем, что Чаадаев был функционально подотчетен «присутствующему в правлении первому вице-президенту — операционному директору компании Игорю Соболеву». По этой же причине вместе с ним из состава правления АЛРОСА были также выведены «глава Удачнинского горно-обогатительного комбината (ГОК) Александр Махрачев и директор Айхальского ГОКа Равиль Санатулов».

Новым директором входящего в структуру АЛРОСА института «Якутнипроалмаз» был назначен Андрей Зельберг. До этого он возглавлял техническое управление компании.

Авария ​на руднике «Мир» в Якутии произошла 4 августа. В этот день произошел прорыв воды. Под землей в этот момент находился 151 шахтер. 143 их них впоследствии удалось поднять на поверхность, остальных так и не нашли. 26 августа из-за угрозы затопления поисково-спасательные работы были прекращены, рудник был остановлен.​

10 ноября расследование причин аварии ​на руднике «Мир» компании АЛРОСА завершил Ростехнадзор. В качестве основных причин произошедшего глава ведомства Алексей Алешин назвал ошибки в проектных решениях, а также нарушения правил промышленной безопасности.