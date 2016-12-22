Костин охарактеризовал Орешкина фразой «35 лет, а мыслей сколько и ума»

Глава ВТБ Андрей Костин признал действующий состав правительства эффективно справляющимся со своими обязанностями. Об этом финансист рассказал журналистам, передает «Интерфакс».
Президент банка отметил, что ему «не за что» критиковать министров. «А чем у нас плохие министры? Отличные! В других странах таких нет. Вон, Орешкин — 35 лет, а мыслей сколько и ума сколько. А Силуанов Антон! Все думали — Кудрин один только у нас существует в мире. Нет, оказалось, что Силуанов у нас тоже справляется», -сказал Костин.
Глава ВТБ подчеркнул, что состав будущего правительства станет задачей избранного президента, но, по мнению Костина, действующее правительство и сейчас «адекватно решает все вопросы».
Выборы президента в России пройдут 18 марта 2018 года. Избирательная кампания должна официально стартовать в период с 7 по 17 декабря. Как сообщалось в постановлении Центральной избирательной комиссии (ЦИК), предвыборная агитация по радио и телевидению стартует 17 февраля.