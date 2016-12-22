Костин охарактеризовал Орешкина фразой «35 лет, а мыслей сколько и ума»

Глава ВТБ Андрей Костин признал действующий состав правительства эффективно справляющимся со своими обязанностями. Об этом финансист рассказал журналистам, передает «Интерфакс».

​Президент банка отметил, что ему «не за что» критиковать министров. «А чем у нас плохие министры? Отличные! В других странах таких нет. Вон, Орешкин — 35 лет, а мыслей сколько и ума сколько. А Силуанов Антон! Все думали — Кудрин один только у нас существует в мире. Нет, оказалось, что Силуанов у нас тоже справляется», -сказал Костин.

Глава ВТБ подчеркнул, что состав будущего правительства станет задачей избранного президента, но, по мнению Костина, действующее правительство и сейчас «адекватно решает все вопросы».

​Выборы президента в России пройдут 18 марта 2018 года. Избирательная кампания должна официально стартовать в период с 7 по 17 декабря. Как сообщалось в постановлении Центральной избирательной комиссии (ЦИК), предвыборная агитация по радио и телевидению стартует 17 февраля.