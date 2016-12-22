Медведев назвал Задорнова «мастером острого слова»

Премьер-министр Дмитрий Медведев выразил соболезнования в связи с кончиной писателя и сатирика Михаила Задорнова, ушедшего из жизни 10 ноября. Текст телеграммы соболезнования опубликован на сайте правительства.

В ней Медведев называет Задорнова «талантливым писателем, мастером острого слова и мгновенной импровизации». «Он обладал своей позицией, системой ценностей, очень личным взглядом на происходящее. Все это было в его книгах, рассказах, миниатюрах и монологах», — говорится в телеграмме.

Медведев отметил, что зрители с удовольствием приходили на концерты Задорнова, смотрели телепередачи с его участием, отдавая «должное его тонкому чувству юмора, остроумным наблюдениям и метким характеристикам». Премьер отметил, что зрителям Задорнов запомнится «ярким, обаятельным и неординарным».

Михаил Задорнов умер 10 ноября после продолжительной болезни. Ему было 69 лет. В 2016 году у писателя диагностировали рак мозга. Похоронят сатирика в Латвии, где он родился. О времени и месте прощания семья писателя пообещала сообщить позже.