Трамп ушел с приема на саммите АТЭС и не поговорил с Путиным

Президент США Дональд Трамп ушел с торжественного приема в честь лидеров саммита АТЭС до его окончания и не поговорил с президентом России Владимиром Путиным, сообщает «РИА Новости».



Перед уходом Трамп сфотографировался с лидерами других стран. Путин и Трамп общались с ближайшими соседями за столом, с друг другом не разговаривали, отмечает агентство.

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сообщила, что в рамках саммита не запланирована встреча Путина и Трампа, передает CNN. По словам представителя администрации американского президента, в Белом доме допускают, что оба лидера могут встретиться неформально во время проведения саммита.

«Сейчас они находятся в одном и том же месте. Могут ли они натолкнуться друг на друга и сказать «привет»? Конечно, возможно и вероятно», — сказала она.

Ранее сообщалось, что Путин и Трамп поприветствовали друг друга на саммите АТЭС и пожали руки. Когда их фотографировали, американский лидер подошел к Путину и встал рядом с ним. Оба президента несколько секунд пожимали друг другу руки и улыбались. После того как была сделана фотография, Путин и Трамп пошли на прием.

Владимир Путин прибыл во Вьетнам на саммит лидеров государств — членов АТЭС в ночь на 10 ноября. Встреча продлится в городе Дананге до 11 ноября. В рамках мероприятия российский президент проведет ряд встреч, в том числе с председателем КНР Си Цзиньпином, премьер-министром Японии Синдзо Абэ и президентом Филиппин Родриго Дутерте.

В начале ноября Трамп заявлял, что он может встретиться с Путиным на саммите АТЭС. По мнению Трампа, российский президент может помочь США в Сирии и с КНДР. Американский лидер отмечал, что он должен поговорить с Путиным об Украине.

Министр иностранных дел Россий Сергей Лавров сообщил, что Путин готов к встрече с Трампом. Глава российского МИДа допустил, что, если переговоры между российским и американским президентом состоятся, они обсудят все «стоящие на повестке дня вопросы».