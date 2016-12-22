СМИ узнали планах Cukurova продать часть Turkcell Фридману из-за кредита

Турецкий оператор Cukurova просрочил выплаты по кредиту и может рассмотреть предложение российской «Альфа-Групп» купить у него 13.8% турецкой компании Turkcell. Об этом сообщили два источника Reuters, знакомые с ситуацией.

Как рассказали собеседники агентства, Cukurova должна выплатить $1,6 млрд кредита банку Ziraat. По данным источника Reuters, трехлетний льготный период по выплате долга истек. Всего компания должна отдать банку кредит в течение десяти лет.

Reuters отмечает, что Cukurova не смог оплатить первую часть взноса по кредитам. Собеседники агентства отметили, что Cukurova может рассмотреть предложения о продаже пакета Turkcell, чтобы на вырученные от сделки средства погасить свою задолженность перед банком. Источники добавили, что Cukurova также может продать долю в Turkcell другим компаниями, кроме «Альфа-Групп».

Turkcell является крупнейшим оператором в Турции. Он владеет активами на Украине, в Белоруссии и на Северном Кипре, а также 41,45% компании Fintur, которая оказывает услуги в ряде стран СНГ.

Компания «Альфа-Групп» Михаила Фридмана купила часть в Turkcell в 2005 году за $1,593 млрд. Помимо этого российская компания предоставила Cukurova кредит под залог принадлежащих ей акций оператора. В Turkcell разгорелся акционерный конфликт. Шведская компания TeliaSonera, которая владеет 38% Turkcell, пытается доказать, что Cukurova не имела права продать «Альфа-Групп» акции Turkcell. В свою очередь, российская компания-акционер заявила, что Cukurova допустила дефолт по кредиту.

Cukurova Holding в установленный срок не подала оферту на выкуп 13,2% оператора Turkcell у LetterOne, управляющей активами основателей «Альфа-Групп» Михаила Фридмана, Германа Хана и Алексея Кузьмичева, сообщали в ноябре 2016 года источники Bloomberg и Reuters. Тогда истек срок, когда Cukurova могла купить у «Альфа-Групп» принадлежащие ей акции Turkcell за $2,7 млрд или продать ей свой пакет в компании за $2,8 млрд.