В центре Москвы неизвестные открыли стрельбу из каршерингового Mercedes

В центре Москве неизвестные открыли стрельбу из машины марки Mercedes. Об этом сообщил источник РБК в МВД.

«На улице 1812 года в центре столицы неизвестные произвели несколько выстрелов из автомобиля Mercedes», — рассказал собеседник из МВД. Сотрудники полиции остановили Mercedes, из которого открыли стрельбу, об этом рассказал источник в ГУ МВД по Москве.

Эту информацию подтвердил другой источник в центральном аппарате МВД. В Москве был объявлен план «Перехват», в результате которого машина была остановлена, отметил он.

В ГУ МВД по Москве рассказали РБК, что информацию о стрельбе они получили. По словам собеседника РБК, в машине было восемь мужчин. «Сейчас информация о стрельбе и о том, что после нее скрылись восемь мужчин на Mercedes, проверяется. Звонок от очевидца поступил в 15:00», — пояснили в пресс-службе.

Источник РБК в столичном управлении МВД рассказал, что был задержан Mercedes с номерами «м424хк777». В YouDrive подтвердили РБК, что автомобиль с номерами «м424хк777» принадлежит каршеринговому сервису. На вопрос об инциденте оператор предложил обратиться в пресс-службу.

Автомобиль Mercedes-Benz с номерами «м424хк777» был сдан в долгосрочную аренду в мае 2017 года, сообщил РБК сотрудник лизинговой компании ООО «Лизплан Рус».

«Автопарк, в котором числился Mercedes-Benz «м424хк777», был сдан в аренду компании-партнеру в мае. Кто в данный момент может управлять этой машиной — загадка. Мы не слышали об этом инциденте со стрельбой», — рассказал он. По словам собеседника, компания ООО «Лизплан Рус» планирует связаться с ответственным за парк в компании-арендаторе.