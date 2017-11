HBO прекратил работу с Луи Си Кеем после обвинений в домогательствах

Кабельный телеканал HBO решил прекратить сотрудничество с комиком Луи Си Кеем, после того как пять женщин обвинили его в домогательствах. Об этом сообщает Hollywood Reporter.

Комик не примет участия в программе Night of Too Many Stars в помощь людям, больным аутизмом, как это планировалось ранее. Кроме того, HBO уберет все стендапы и сериалы Луи Си Кея, которые были доступны «по запросу». Среди других проектов комика на HBO, сериал «Счастливчик Луи», «Бесстыдники» и «Луи Си Кей: Боже мой».

Си Кей также работает с телеканалом FX, на котором вышли пять сезонов его автобиографического комедийного шоу «Луи». Канал пока не отказался от сотрудничества с комиком, однако выпустил заявление.

«Мы очень обеспокоены обвинениями в адрес Луи Си Кея, опубликованными в New York Times. Во время работы над пятью шоу в течение последних восьми лет канал не получал никаких обращений о неподобающем поведении Луи Си Кея», — говорится в сообщении.

Материал, в котором пять женщин обвиняют комика в домогательствах, вышел в New York Times 9 ноября. По словам собеседниц газеты, комик мастурбировал в их присутствии и демонстрировал свои половые органы либо спрашивал разрешения на это. Сам Си Кей отказался комментировать обвинения и отвечать на вопросы журналистов.

Массовые обвинения в домогательствах в отношении деятелей Голливуда начались со скандала с продюсером Харви Вайнштейном в октября 2017 года. Помимо него в домогательствах также обвинили режиссера Ларса фон Триера, актера Кевина Спейси, режиссеров Джеймса Тобека и Бретта Рэтнера, актера Дастина Хоффмана и певицу Марайю Кэри. Актеров Чарли Шина и Эда Вествика обвинили в изнасилованиях.