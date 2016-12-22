Умер американский актер Джон Хиллерман

Американский актер Джон Хиллерман умер в возрасте 84 лет, заявила представитель семьи Лори де Ваал. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Джон Хиллерман (Фото: Robert Scott / Shutterstock / Rexfeatures)

По ее словам, актер скончался в своем доме в Хьюстоне. Причина смерти пока не определена.

Хиллерман начал интересоваться театром во время службы в ВВС. После демобилизации поступил в театральное училище в Нью-Йорке. ​Профессиональную карьеру Хиллерман начал в театре города Мидлтона, Огайо. Первую роль в кино он получил в 1971 году уже в возрасте 39 лет. Известность ему принесли роль Русса Элбёртона в фильме-нуар «Китайский квартал» (1974 год) Романа Полански, а также съемки в криминальном телесериале «Частный детектив Магнум» (выходил с 1980 по 1988 год), где он сыграл Джонатана Хиггинса. Всего актер участвовал в съемках 30 фильмов и телесериалов, включая «Бумажную луну», «Последний киносеанс», «Киллеры», «Всадник с высоких равнин», «Она написала убийство» и «Вокруг света за 80 дней».

В 1982 году Хиллерман был удостоен «Золотого глобуса» за лучшую роль второго плана в телесериале «Частный детектив Магнум».

С 1999 года Хиллерман полностью оставил актерскую карьеру.