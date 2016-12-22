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Власти Удмуртии объявят траур по погибшим при обрушении дома в Ижевске
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Власти Удмуртии объявят траур по погибшим при обрушении дома в Ижевске
Общество, 12:18
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Власти Удмуртии объявят траур по погибшим при обрушении дома в Ижевске

В Удмуртии суббота и воскресенье — 11 и 12 ноября — будут объявлены днем траура по погибшим при обрушении части жилого дома в Ижевске. Об этом сообщил глава республики Александр Бречалов, передает ТАСС.

«Я в ближайшее время подпишу указ», — сказал он. «Сейчас начался этап работы с каждым человеком индивидуально. От выплат до помощи индивидуально», — добавил Бречалов.

Разбор завалов обрушившегося дома в Ижевске. Фоторепортаж Еще 8 фото
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Обрушение части жилого многоквартирного дома в Ижевске произошло 9 ноября. По предварительной информации, в доме взорвался бытовой газ. Момент взрыва зафиксировал авторегистратор, после которого в доме сложились перекрытия с первого по девятый этаж. В результате случившегося погибли шесть человек, в том числе двое детей. Трое пострадавших находятся в больнице, сообщается на сайте СКР. На данный момент остается неустановленным местонахождение одного из жильцов дома.

В городе был объявлен режим чрезвычайной ситуации, всем жителями дома было предоставлено место для жилья — номера в гостинице «Юбилейная». Администрация Ижевска приняла решение оказать материальную помощь, а также предоставить пострадавшим и лишившимся жилья предметы первой необходимости.

О происшествии власти Удмуртии доложили президенту России Владимиру Путину.

Теги: траур , дом , Удмуртия , Ижевск
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