В Госдуме призвали разорвать дипломатические отношения с США

Депутат Госдумы от фракции КПРФ Николай Харитонов призвал разорвать дипломатические отношения с США. Об этом он заявил в ходе пленарного заседания в пятницу, 10 ноября, сообщает корреспондент РБК.

«Мне кажется, вполне объективно было бы, если бы Государственная дума заявила и сделала бы предложение руководству страны — разорвать дипломатические отношения, закрыть небо для пролета — того, что летает и улетает в США», — сказал парламентарий, добавив, что «США накалили ситуацию до предела».

При этом председатель нижней палаты Вячеслав Володин отметил, что все решения должны быть «сбалансированными», и напомнил, что если депутаты хотят высказаться по этому и другим вопросам, они могут сделать это во время «часа заявлений». Также он предложил Харитонову пообщаться с американским сенатором Джоном Маккейном, «посмотреть друг другу в глаза», а затем совместно выступить «сначала в конгрессе США, а потом можно было бы выступить и у нас».