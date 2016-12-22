В Госдуме предложили сократить рабочую неделю для некурящих

Депутаты Госдумы от партии ЛДПР предложили сократить рабочую неделю для некурящих на пять часов. Об этом журналистам сообщил член фракции Василий Власов, передает «РИА Новости».

«Мы вчера направили письмо [министру труда] Максиму Топилину с просьбой рассмотреть возможность сокращения рабочей недели для некурящих до 35 часов», — сказал он. В настоящее время рабочая неделя составляет 40 часов.

В январе Минздрав предложил работодателям дать возможность увеличить рабочий день для курящих сотрудников. В антитабачной концепции ведомства на 2017–2022 годы указывалось, что время работы должно быть увеличено «пропорционально времени, потраченному им [работником] на курение табака в течение рабочего дня».

Минздрав в своей концепции также выступил за повышение цен на сигареты и другие табачные изделия, поскольку подобные меры приводят к сокращению числа курильщиков. Ведомство предложило поэтапно повышать ставки на табачные изделия до 2022 года: с 2017 года ввести налог на розничную продажу в 10% от цены табачных изделий и электронных сигарет, а полученные деньги отправлять в бюджет российских регионов. Также министерство выступило за введение экологического налога на сигареты с 2018 года.

Министерство труда, однако, инициативу Минздрава об увеличении рабочего дня для курильщиков не поддержало. Максим Топилин отмечал, что ведомству нужно заниматься реформой обязательного медицинского страхования, а не изменением трудового законодательства.