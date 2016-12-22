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В Улан-Удэ из-за аварии без воды остались 100 тыс. человек
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В Улан-Удэ из-за аварии без воды остались 100 тыс. человек
Общество, 09:55
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В Улан-Удэ из-за аварии без воды остались 100 тыс. человек

В результате аварии на канализационном коллекторе в Октябрьском районе Улан-Удэ без водоснабжения остались около 100 тыс. человек. Об этом заявил зампред правительства Бурятии по безопасности Петр Мордовский на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям, сообщается на сайте правительства республики.

По словам Мордовского, воды лишились 75 многоквартирных домов, 810 неблагоустроенных и 45 объектов социальной сферы, в том числе 14 детских садов. «Авария такого масштаба, когда под отключение попали порядка 100 тыс. жителей, произошла впервые», — подчеркнул он.

Мордовский добавил, что из-за аварии закрыты четыре детских сада и 12 школ.

Как сообщает местный портал «Байкал-Daily», также частично отключено теплоснабжение у 25 тыс. жителей Улан-Удэ. В зону отключения попало четыре централизованных тепловых пункта (ЦТП).

В главном региональном управлении МЧС сообщили РБК, что ​ для временного водоснабжения принято решение проложить обводной трубопровод диаметром 900 мм и протяженностью 66 м. На момент написания заметки велись подготовительные земляные работы для прокладки трубопровода.

В управлении добавили, что для реагирования на возможные пожары в условиях отключения воды в Октябрьском районе Улан-Удэ в готовность приведена резервная техника пожаротушения.

По данным главка МЧС, об аварии в канализационном коллекторе стало известно 9 ноября в 17:40 по местному времени (14:40 мск). На месте аварии работают три восстановительных бригады. Изначально, по словам Мордовского, прорыв планировалось устранить за 10–12 часов, но обстановка «оказалась сложной». Как пообещал зампред правительства республики, до 22:00 работы по устранению аварии планируется завершить.

Теги: авария , Улан-Удэ , водоснабжение , Бурятия
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