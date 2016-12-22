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Число погибших от обрушения дома в Ижевске достигло шести
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Число погибших от обрушения дома в Ижевске достигло шести
Общество, 06:21
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Число погибших от обрушения дома в Ижевске достигло шести

На месте обрушения дома в Ижевске спасатели обнаружили человеческие останки, сообщает ТАСС со ссылкой на следственные органы. Таким образом число жертв трагедии достигло шести человек.

«Тело погибшего было обнаружено под завалами на уровне подвала, его извлекли», — рассказали в экстренных службах. Еще один человек остается пропавшим без вести.

Обрушение жилого дома в Ижевске произошло накануне, 9 ноября. По предварительным данным, в здании произошел взрыв бытового газа. Сам взрыв хорошо заметен на записи с авторегистратора, зафиксировавшего обрушение. После взрыва в доме сложились перекрытия с первого по девятый этаж.

В Ижевске обрушилась часть многоэтажного жилого дома. Фотогалерея Еще 2 фото
Фотогалерея

Из-под обломков были извлечены тела четырех погибших, еще одна пожилая женщина скончалась позднее, в больнице. О трагедии было доложено Владимиру Путину. Власти Удмуртии предоставили всем жителям дома место для жилья. В самом городе был объявлен режим ЧС.

Теги: обрушение , Ижевск
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