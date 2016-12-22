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Постпред России в НАТО назвал главную задачу Североатлантического альянса
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Постпред России в НАТО назвал главную задачу Североатлантического альянса
Политика, 04:41
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Постпред России в НАТО назвал главную задачу Североатлантического альянса

Основной задачей НАТО является противостояние с Россией. Такое мнение высказал российский постпред при военно-политическом блоке Александр Грушко, передает «РИА Новости».

Таким образом Грушко прокомментировал планы по изменению командной структуры альянса и усилению его военной составляющей. «Хотя меры по адаптации натовского военного потенциала аргументируются необходимостью парирования угроз со всех азимутов, нельзя не отметить, что, конечно, в центре этих усилий лежит задача противостояния с Россией», — заявил российский дипломат.

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По мнению Грушко, действия лидеров НАТО показывают, что они «черпали вдохновение в схемах холодной войны». Особо он отметил планы по созданию Североатлантического командования. Грушко полагает, что этот орган станет «слепком» упраздненного в 2002 году командования, одной из задач которого являлась организация переброски вооруженных сил США в Европу.

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В начале ноября глава оппозиционной черногорской Демократической народной партии Милан Кнежевич сообщил, что в Черногории, вступившей в НАТО в этом году, должно появиться несколько баз Североатлантического альянса. таким образом, предположил Кнежевич, НАТО намерено поставить под полный контроль бассейн Средиземного моря.

Теги: НАТО
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