Twitter на время прекратил верификацию пользователей

Соцcеть Twitter временно приостановила верификацию пользователей. Согласно сообщению компании, это связано с пересмотром политики соцсети по отношению к верификации.

В Twitter пояснили, что изначально галочка напротив имени пользователя должна была использоваться для того, чтобы подтвердить его личность. Однако позднее она стала использоваться как критерий известности и популярности аккаунта.

«Мы признаем, что создали эту путаницу и должны ее решить. Мы приостановили все основные проверки, на время работы, и вскоре сообщим об их результатах», — говорится в заявлении компании.

По данным телеканала USA Today, действия Twitter связаны с тем, что галочку, свидетельстующую о верификации, получил организатор праворадикального протеста в Шарлоттсвиле Джейсон Кесслер.