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Twitter на время прекратил верификацию пользователей
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Twitter на время прекратил верификацию пользователей
Технологии и медиа, 00:25
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Twitter на время прекратил верификацию пользователей

Соцcеть Twitter временно приостановила верификацию пользователей. Согласно сообщению компании, это связано с пересмотром политики соцсети по отношению к верификации.

В Twitter пояснили, что изначально галочка напротив имени пользователя должна была использоваться для того, чтобы подтвердить его личность. Однако позднее она стала использоваться как критерий известности и популярности аккаунта.

«Мы признаем, что создали эту путаницу и должны ее решить. Мы приостановили все основные проверки, на время работы, и вскоре сообщим об их результатах», — говорится в заявлении компании.

По данным телеканала USA Today, действия Twitter связаны с тем, что галочку, свидетельстующую о верификации, получил организатор праворадикального протеста в Шарлоттсвиле Джейсон Кесслер.

Теги: Twitter , верификация
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