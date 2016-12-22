Число жертв обрушения жилого дома в Ижевске возросло до четырех

Число жертв обрушения части жилого дома в Ижевске выросло до четырех. Об этом сообщил замначальника управления Росгвардии по Удмуртии Николай Мерзляков, передает ТАСС.

«Пока достали четверых, к сожалению, они мертвы. Число пострадавших подсчитывается», — заявил он.

Ранее сообщалось, что жертвами произошедшего стали три человека. Четверых пострадавших доставили в больницу. Источник РБК в медицинских кругах уточнял, что среди погибших есть ребенок.

Обрушение девяти этажей подъезда жилого дома произошло в Ижевске в четверг. По предварительным данным, причиной обрушения послужил взрыв бытового газа. Следственный комитет возбудил по факту произошедшего уголовное дело. Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президенту Владимиру Путину доложили о произошедшем.





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