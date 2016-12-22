Число жертв обрушения жилого дома в Ижевске возросло до четырех

Число жертв обрушения части жилого дома в Ижевске выросло до четырех. Об этом сообщил замначальника управления Росгвардии по Удмуртии Николай Мерзляков, передает ТАСС.
«Пока достали четверых, к сожалению, они мертвы. Число пострадавших подсчитывается», — заявил он.
Ранее сообщалось, что жертвами произошедшего стали три человека. Четверых пострадавших доставили в больницу. Источник РБК в медицинских кругах уточнял, что среди погибших есть ребенок.
Обрушение девяти этажей подъезда жилого дома произошло в Ижевске в четверг. По предварительным данным, причиной обрушения послужил взрыв бытового газа. Следственный комитет возбудил по факту произошедшего уголовное дело. Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президенту Владимиру Путину доложили о произошедшем.
6 ноября 2016 года взрыв газа стал причиной обрушения двухэтажного дома в Иваново. В результате погибли шесть человек, еще восемь пострадали. Было возбуждено уголовное дело.
В ночь на 23 октября 2016 года в Рязани несколько этажей жилого здания были разрушены в результате взрыва газа. В катастрофе погибли семь человек, пострадали еще 16. Сначала было возбуждено уголовное дело по статье «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц». В октябре 2017 года его переквалифицировали на статью о причинении смерти по неосторожности.
16 февраля 2016 года в пятиэтажном доме в Ярославле в результате взрыва бытового газа обрушился подъезд. Погибли семь человек, в том числе двое детей. Еще восемь человек попали в больницу. Было заведено уголовное дело по факту выполнения работ или оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
30 октября 2015 года шесть человек погибли, когда в пригороде Хабаровска взрыв газа разрушил несущие конструкции одного из подъездов дома. Еще три человека были госпитализированы.
В ночь на 6 апреля 2014 года пять человек погибли и девять пострадали при обрушении двухэтажного жилого дома в поселке Конезаводском в Омской области. Следствие установило, что обрушение произошло из-за взрыва газа, который спровоцировал жилец-самоубийца.
11 ноября 2013 года в подмосковном поселке Загорские Дали из-за взрыва газа произошло частичное обрушение девятиэтажного дома. Погибли семь человек, столько же пострадало.
27 февраля 2012 года в результате взрыва газа обрушился подъезд девятиэтажного жилого дома в Астрахани. В результате катастрофы погибли 11 человек, еще шестеро попали в больницу. Как выяснило следствие, взрыв газа произошел в результате самоубийства жильца.
22 июля 2009 года в Астрахани в результате обрушения части пятиэтажного жилого дома погибли пять человек. Дом представлял собой переоборудованное общежитие, а обрушение спровоцировали строительные работы. В 2012 году суд приговорил индивидуального предпринимателя Валерия Пряхина и бывшего начальника строительного участка Анатолия Гончара к пяти и трем годам лишения свободы соответственно.
9 октября 2006 года часть многоквартирного дома обрушилась в Выборге. В катастрофе погибли семь человек, еще 19 пострадали. Возможной причиной происшествия в МЧС называли ветхость кирпичного здания с деревянными перекрытиями. Кроме того, накануне обрушения жильцы слышали звуки ремонта на последнем этаже дома. Точная причина происшествия установлена не была.