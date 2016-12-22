Совет директоров «Газпром нефти» рекомендовал снизить размер дивидендов

Совет директоров «Газпром нефти» рекомендовал установить размер дивидендов по итогам девяти месяцев 2017 года в размере 10 руб. на одну обыкновенную акцию. Об этом говорится в материалах компании.
Уставный капитал компании состоит из 4,741 млн штук обыкновенных акций. На выплату дивидендов может быть направлено 47,413 млрд руб.
Внеочередное собрание акционеров, на котором будет принято решение о выплате дивидендов, состоится 15 декабря в Санкт-Петербурге. В июне размер дивидендов, начисленных на одну обыкновенную акцию «Газпром нефти», составил 10,68 руб.
«Газпром нефть» за 2016 год нарастила чистую прибыль по МСФО, относящуюся к акционерам, в 1,8 раза — до 200,2 млрд руб. Дивиденды компании за 2016 год составили 50,64 млрд руб. (10,68 руб. на одну обыкновенную акцию).