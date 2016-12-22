В Нижнем Новгороде сотрудница «Почты России» распылила в отделении газ

В Нижнем Новгороде сотрудница отделения «Почты России» 8 ноября распылила в лицо пенсионерки газовый баллончик. Об этом сообщает местный портал NN.RU со ссылкой на очевидцев.

По их словам, сотрудница отделения отказывалась обслуживать пятерых посетителей, поскольку время близилось к завершению ее рабочего дня. Женщина грубо выражала свое недовольство, и, по словам одного из очевидцев, оскорбляла клиентов.

Когда 81-летняя пенсионерка сделала сотруднице почтового отделения замечание, девушка достала перцовый баллончик и брызнула пожилой женщине в лицо, через время газ распространился по всему помещению. «В очереди началась паника: люди кинулись открывать все окна и двери, дышать было невозможно», — сказано в сообщении.

Как сообщает портал, клиенты вызвали полицию, но правоохранители не приехали на вызов. На сотрудницу отделения пострадавшие составили коллективную жалобу.

Как сообщили РБК в пресс-службе управления федеральной почтовой связи Нижегородской области, сотрудница была временно отстранена от работы. «По данному инциденту проводится служебное расследование. По результатам проверки, которую проводит служба безопасности предприятия, к сотруднице могут быть применены жесткие меры дисциплинарного взыскания вплоть до увольнения», — рассказали в пресс-службе.​