В Москве осудили механиков за гибель ребенка в неисправном лифте

Суд вынес приговор двоим механикам компании «МОС ОТИС», признанным виновными в гибели новорожденного из-за неисправного лифта на улице Островитянова в Москве. Об этом говорится на сайте ГСУ СК по региону.
По версии следствия, в 2015 году семейная пара с 10-месячным ребенком в коляске заходила в лифт в одном из домов. В результате неисправности системы безопасности лифт начал движение вниз, зажав дверьми детскую коляску. Ребенок от полученных травм скончался на месте.
Суд признал виновными электромеханика Алексея Гончаренко и старшего производителя работ Алексея Титова по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть). Гончаренко приговорили к 3,6 годам лишения свободы, Титова к двум годам лишения свободы колонии общего режима.