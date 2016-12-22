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Адвокат супруги Джигарханяна сообщила подробности о разводе
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Адвокат супруги Джигарханяна сообщила подробности о разводе
Общество, 18:30
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Адвокат супруги Джигарханяна сообщила подробности о разводе

Жена Армена Джигарханяна — главы Московского драматического театра — Виталина Цымбалюк-Романовская дала согласие на развод, сообщила РБК пресс-секретарь Джигарханяна Наталия Корнеева.

«А что ей [остается] после этих плевков в душу. Сегодня просто представители сторон встречались и обменялись, что называется заявлениями, претензиями. Как такового развода сегодня не было», — заявила Корнеева.

Жена Джигарханяна дала согласие на развод, отказавшись от примирения, заявила РБК доверенное лицо Виталины Цымбалюк-Романовской Элина Мазур. «Да, это действительно так, потому что вскрылись еще некоторые обстоятельства, которые выставляют Армена Борисовича как супруга не в очень хорошем свете. В виду всех открывшихся обстоятельств к примирению мы не готовы. Даже если сейчас будут какие-то попытки примирения со стороны Армена Борисовича Джигарханяна, вряд ли они будут восприняты всерьез», — пояснила Мазур.

По словам Мазур, в четверг состоялась встреча представителей сторон. Подробности встречи представитель отказалась раскрывать. «Основной процесс назначен на 27 [ноября]», — добавила она.

Армен Джигарханян — советский и российский актер театра и кино, режиссер, руководитель Московского драматического театра. Джигарханян снялся в более чем 250 фильмах и в 1985 году был удостоен звания «Народного артиста России».

Конфликт Джигарханяна с 38-летней супругой Виталиной Цымбалюк-Романовской произошел в октябре. Режиссер обвинил жену, которая на тот момент находилась в должности директора Московского драматического театра, в том, что она «ворует деньги из его кармана». Позже Цымбалюк-Романовская покинула свою должность и уехала на Украину, потому что, по словам ее отца, женщине угрожали.

25 октября представитель Цымбалюк-Романовской Элина Мазур заявила, что бухгалтерия Московского драматического театра под руководством Джигарханяна «захвачена армянской группировкой». О том, что театр «рейдерски захвачен полицией», на следующий день сообщила заведующая литературной частью Наталья Корнеева. 26 октября в театре действительно проходили обыски, по данным РБК, в связи с заявлением Джигарханяна о том, что ранее в здании театра у него украли паспорт.

Теги: Армен Джигарханян , Московский драматический театр
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