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Минздрав сообщил о двух погибших при обрушении жилого дома в Ижевске
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Минздрав сообщил о двух погибших при обрушении жилого дома в Ижевске
Общество, 18:09
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Минздрав сообщил о двух погибших при обрушении жилого дома в Ижевске

В результате обрушения девяти этажей подъезда жилого дома в Ижевске погибли два человека, пострадали трое, сообщает ТАСС со ссылкой на минздрав Удмуртии.

Ранее сообщалось о гибели одного человека и двух пострадавших, которых доставили в больницу. Пострадавших принимают в Первой республиканской клинической больнице. На место происшествия прибыли сотрудники скорой помощи и психологи.



Обрушение произошло по адресу: улица Удмуртская, 261. Девятиэтажный дом газифицирован, в нем шесть подъездов, где проживают около 550 человек. По словам источника РБК в МЧС, причиной обрушения стал взрыв бытового газа. Эту версию подтвердили в пресс-службе главы Удмуртии. Под завалами обрушившегося дома могут оставаться люди, сообщил источник РБК.

Следственный комитет по факту произошедшего возбудил уголовное дело.

В Ижевске обрушилась часть многоэтажного жилого дома. Фотогалерея Еще 2 фото
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Теги: обрушение , Ижевск
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При обрушении дома в Ижевске погибли два человека Общество
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