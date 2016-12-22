Минздрав сообщил о двух погибших при обрушении жилого дома в Ижевске

В результате обрушения девяти этажей подъезда жилого дома в Ижевске погибли два человека, пострадали трое, сообщает ТАСС со ссылкой на минздрав Удмуртии.

Ранее сообщалось о гибели одного человека и двух пострадавших, которых доставили в больницу. Пострадавших принимают в Первой республиканской клинической больнице. На место происшествия прибыли сотрудники скорой помощи и психологи.

Обрушение произошло по адресу: улица Удмуртская, 261. Девятиэтажный дом газифицирован, в нем шесть подъездов, где проживают около 550 человек. По словам источника РБК в МЧС, причиной обрушения стал взрыв бытового газа. Эту версию подтвердили в пресс-службе главы Удмуртии. Под завалами обрушившегося дома могут оставаться люди, сообщил источник РБК.

Следственный комитет по факту произошедшего возбудил уголовное дело.