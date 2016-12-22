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Последний фигурант «болотного дела» покинул Россию
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Последний фигурант «болотного дела» покинул Россию
Политика, 17:42
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Последний фигурант «болотного дела» покинул Россию

Фигурант «болотного дела» Дмитрий Бученков заявил, что уехал из России в одну из стран Европейского союза. Об этом он сказал телеканалу «Настоящее время».

Он рассказал, что попросил в этой стране политическое убежище. Куда именно он уехал, Бученков уточнять не стал. «Я спокойно отношусь к тому, что не скоро вернусь на родину. Не скажу, что уезжать было легко, психологически, конечно, уезжать не хотелось», — отметил он. «Власть и вся следственная система меня подводили к этому шагу», — подчеркнул Бученков. Он добавил, что в настоящий момент у него нет контакта с родственниками.

Отвечая на вопрос, как ему удалось пересечь российскую границу, фигурант «болотного дела» сказал, что он «не первый, и не последний человек, который в такой ситуации это делает».

По его мнению, «болотный процесс» изначально «носил политический характер». Как отметил Бученков, после того как его отправили под домашний арест, он ​«в течение шести месяцев наблюдал, как процесс проходит в отношении него лично», и убедился, что его ждет обвинительный приговор. По его словам, его перевели из СИЗО под домашний арест в «минутку оттепели». Электронный браслет на него не надели, поскольку у нарофоминского подразделения ФСИН их не хватило. «Следователи, я думаю, давно знают, что взяли не того человека. Но задний ход им уже нельзя было давать», — уверен Бученков.

Утром 9 ноября Бученков не пришел в Замоскворецкий суд на очередное заседание по делу об участии в «массовых беспорядках». Федеральная служба исполнения наказаний обвинила его в бегстве, пишет «Настоящее время». Представитель ФСИН Наталья Бахарина заявила, что фигурант дела «скрылся», поскольку в квартире его нет. Она отметила, что с 5 ноября в ней проживает другая семья, которой передали ключи в конце октября.

Адвокат Бученкова Илья Новиков написал, что пока воздержится от комментариев. В свою очередь, адвокат Светлана Сидоркина сказала РБК, что не знает об отъезде своего подзащитного из России. «Я этого не знаю. Знаю, что он не пришел на сегодняшнее заседание, на котором должен был рассматриваться вопрос, продолжать судебное следствие или нет», — отметила она. По ее словам, суд решил отложить заседание, поскольку Бученков на него не пришел.

В апреле Дмитрий Бученков отказался признать вменяемое ему участие в массовых беспорядках и драках с полицейскими. Об этом он сказал на заседании Замоскворецкого суда. Его обвинили в насилии в отношении шестерых сотрудников МВД, а также в нанесении ущерба в размере 73,8 тыс. руб. коммерческой фирме, которая установила в районе Болотной площади мобильные биотуалеты.

38-летнего анархиста и преподавателя истории Дмитрия Бученкова задержали и арестовали в декабре 2015 года, он стал 34-м фигурантом «болотного дела». Позже Мосгорсуд отпустил его под домашний арест. Адвокаты обвиняемого настаивают, что во время событий 6 мая 2012 года активиста не было в Москве. Эту информацию подтвердили его родственники из Нижнего Новгорода.

По мнению защиты, следователи, которые вычислили Бученкова по видеозаписям с акции 6 мая, перепутали его с другим человеком. Экспертиза основывалась на видео плохого качества. Адвокаты добивались, чтобы к делу приобщили фотографии более высокого разрешения, однако следствие отказалось принимать их во внимание.

Теги: «болотное дело» , Дмитрий Бученков
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