Из-под завалов обрушившегося дома в Ижевске извлекли двух человек

Из-под завалов обрушившейся части жилого дома в Ижевске извлечены два человека, они получили ранения. Об этом говорится на сайте МЧС России.
«В настоящий момент из-под завалов извлечены два человека», — сказано в сообщении. Разбор завалов продолжается.
Как сообщает источник агентства «Интерфакс», в результате обрушения секции дома есть «как минимум один погибший».
Поисково-спасательные работы продолжаются. Проводится эвакуация жителей дома, для них развернуты пункты временного размещения.
По факту обрушения части жилого дома Следственный комитет России возбудил уголовное дело, сообщила РБК официальный представитель СКР Светлана Петренко. Пока не уточняется, по какой статье квалифицировано следствие.
«На месте работает следственно-оперативная группа. Жертвы устанавливаются. Предварительная версия — взрыв бытового газа», — пояснили РБК в пресс-службе СУ СК РФ по Удмуртской Республике.