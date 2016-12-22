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На МКАД ограничили движение из-за загоревшейся «Газели»
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На МКАД ограничили движение из-за загоревшейся «Газели»
Общество, 13:52
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На МКАД ограничили движение из-за загоревшейся «Газели»

На 23-м км МКАД произошло самовозгорание малотоннажного грузовика, сообщили РБК в пресс-службе ГИБДД по Москве.

Видео: Люблино RACING / ВКонтакте

«В настоящее время противопожарные службы на месте, движение по внутренней стороне МКАД ограничено до двух рядов. Сотрудники дорожно-патрульной службы организуют движение», — сказали в ведомстве.

В результате возгорания «Газели» никто не пострадал.

Как сообщает сервис «Яндекс.Пробки», по состоянию на 13:34 на юго-востоке Москвы наблюдается затор. Он протянулся от поселка им. Ленина до ТК «Садовод». Скорость движения транспорта не превышает 5 км/ч.

Теги: МКАД , ограничение движения
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