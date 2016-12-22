Bloomberg узнал о планах саудовских миллиардеров вывести активы из страны

Сразу несколько саудовских миллиардеров ведут переговоры с банками, управляющими компаниями и советниками о выводе активов из Саудовской Аравии и стран Персидского залива, сообщает Bloomberg со ссылкой на шесть осведомленных источников. Миллиардеры опасаются, что их активы могут заморозить на фоне начавшейся антикоррупционной кампании в королевстве.

На прошлой неделе, 4 ноября, по подозрению в коррупции были арестованы 11 принцев и десятки бывших и действующих чиновников. Среди арестованных — обладатели миллиардных состояний принц аль-Валид, Мухаммед аль-Амуди и Салех Камель. Кроме того, саудовские власти разослали по банкам страны списки с требованием заморозить десятки счетов людей, которые пока не арестованы. Центральный банк Объединенных Арабских Эмиратов, по информации Bloomberg, также запросил финансовые учреждения ОАЭ предоставить информацию о счетах 19 клиентов из Саудовской Аравии (среди них есть и те, кто уже арестован саудовскими властями).

Волна задержаний совпала с созданием в Саудовской Аравии антикоррупционного совета, который возглавил принц Мухаммед бен Сальман — наследник престола и самый влиятельный представитель королевского рода.

Как сообщала The Wall Street Journal, в рамках антикоррупционной кампании Эр-Рияд намерен конфисковать наличные и другие активы на $800 млрд.