Киев назначил нового командующего сил АТО в Донбассе

Новым командующим сил антитеррористической операции (АТО) в Донбассе стал генерал-лейтенант Михаил Забродский, командующий десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом LIGA.net сообщил представитель администрации президента Украины по вопросам антитеррористической операции (АТО) полковник Андрей Лысенко.

Он пояснил, что назначение Забродского связано с «плановой ротацией». ​Лысенко добавил, что сейчас есть только два направления в зоне АТО, поскольку «произошло переформатирование». Теперь донецкое направление фронта разделено между двумя фланговыми секторами — мариупольским и луганским, пишет издание.

Михаил Забродский сменил на посту командующего силами АТО генерала-лейтенанта, первого заместителя командующего Сухопутных войск ВСУ Александра Локоту. Забродский является Героем Украины.