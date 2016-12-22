Путин поздравил композитора Александру Пахмутову с днем рождения

Президент России Владимир Путин поздравил композитора, народную артистку СССР Александру Пахмутову с днем рождения. Ей исполнилось 88 лет. Текст телеграммы опубликован на сайте Кремля.

«Вас — талантливого композитора, обаятельного и очень доброжелательного человека — знают и любят люди разных возрастов и поколений, которым вы щедро дарите свои песни, тепло души и сердца», — говорится в телеграмме.

Президент пожелал Пахмутовой здоровья, бодрости духа и всего наилучшего.

Александра Пахмутова родилась 9 ноября 1929 года в поселке Бекетовка, который сейчас является частью Волгограда.

Пахмутова является автором более 400 песен. С 1973 по 1995 год была секретарем правления сначала Союза композиторов СССР, а потом — Союза композиторов России.

Звание народного артиста СССР Пахмутова получила в 1984 году. Она также является лауреатом двух Государственных премий СССР и Государственной премии России. Кроме того, в 2000 году ее наградили орденом Франциска Скорины за активную деятельность по развитию и укреплению белорусско-российских культурных связей.