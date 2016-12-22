В Москве на теплоходе произошел пожар

На двухпалубном теплоходе «Сергей Образцов», который курсирует по Москве-реке, произошел пожар. Об этом «РИА Новости» сообщил источник в экстренных службах.

На данный момент возгорание потушено​. «Проводится проливка и устранение последствий пожара», — добавил собеседник агентства.

Инцидент произошел у дебаркадера по адресу 2-й Южнопортовый проезд, где теплоход был пришвартован на ремонт.

Как рассказали агентству городских новостей «Москва» в Центре управления в кризисных ситуациях столичного управления МЧС, возгорание произошло во время сварочных работ на судне. Сведений о пострадавших не поступало.

Теплоход «Сергей Образцов» построен в 1961 году. Он вмещает 153 пассажира. Судно способно развивать скорость 20 км/ч.

В июле на Москве-реке в районе причала «Кленовый бульвар» рулевой Евгений Лело в состоянии алкогольного опьянения угнал теплоход «Егорий» и допустил столкновение с теплоходом «Сильвестр». В конце октября он получил два года колонии общего режима.