В правительство внесли законопроект о компенсациях малочисленным народам

Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН) предложило правительству определить размер компенсаций коренным и малочисленным народам за нанесенный их среде обитания ущерб. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Законопроект, внесенный ФАДН, касается поправок в ст. 8 закона «О гарантиях прав коренных малочисленных народов РФ». В проекте предлагается определить методику и размер компенсаций коренным народам, а также ответственных за данные выплаты. «Вместе с Минэнерго решим, как считать ущерб — по квадратным метрам, гектарам», — сказал изданию заместитель главы ФАДН Павел Семенов.

​Согласно законопроекту, компенсации должны выплачиваться родовым общинам коренных и малочисленных народов, а также органам местного самоуправления.

В свою очередь, эти народы должны быть внесены в специальный реестр. В этот список попадут российские граждане, занимающиеся традиционными промыслами, в перовую очередь — малочисленные коренные народы Сибири, дальнего Востока и Севера, численность каждого из которых не превышает 50 тыс. человек. По оценкам ФАДН, сделанным на основании переписи населения 2010 года, на названных территориях проживает 247 тыс. представителей малых народов. Всего в России их около 316 тыс. человек. В реестр могут войти представители 47 народов в 28 субъектах.

Заместитель главы ФАДН Андрей Меженько отметил, что представители этих народов смогут закрепить положенные по закону льготы по доступу к биоресурсам. Однако, так как в российском паспорте отсутствует графа «национальность», принадлежность к малочисленным и коренным народам придется доказывать в суде. Меженько считает, что реестр коренных народов поможет избежать злоупотреблений, когда за представителей коренных народов «выдают себя варяги и получают льготы».

Он заверил, что ФАДН не просит дополнительного финансирования и намерено реализовать предлагаемые меры собственными силами.

Законопроект составлен во исполнение поручений президента и правительства от 2015 года.

Федеральный закон «О гарантиях прав коренных малочисленных народов РФ» принят в 1999 году. Последние дополнения были внесены в него в 2015 году. Тогда же была отклонена предлагаемая ныне ФАДН инициатива создания реестра коренных народов.