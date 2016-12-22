В Японии упавший в толпу дрон ранил шесть человек

Квадрокоптер весом 4 кг потерял управление и врезался в толпу людей, ранив шесть человек, включая детей. Об этом сообщает The Japan Times.

Как сообщает издание, инцидент произошел во время праздничного мероприятия, посвященного роботам, в префектуре Гифу. Дрон разбрасывал сладости над толпой в парке города Огаки. Внезапно аппарат потерял управление и врезался в толпу из не менее 600 человек. Возраст пострадавших — от пяти до 48 лет.

Видео: kenranger‏ / Twitter

По сведениям Japan Times, полиция допрашивает 37-летнего мужчину, ответственного за полет дрона, и устанавливает обстоятельства и причины произошедшего. Как сообщили организаторы, управлявший квадрокоптером человек получил соответствующее разрешение от Министерства транспорта страны.