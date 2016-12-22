В Новосибирске у активиста «Артподготовки» изъяли 20 «коктейлей Молотова»

Сотрудники ФСБ и МВД России по Новосибирской области во время обысков изъяли у активиста запрещенной экстремистской организации «Артподготовка» более 20 «коктейлей Молотова». Об этом говорится в сообщении на сайте управления Следственного комитета России (СКР) по Новосибирской области.

Кроме того, у активиста нашли и изъяли рации, ножи, гладкоствольное оружие и патроны к нему. Обыски в квартире 39-летнего жителя Новосибирска прошли после того, как он вместе с единомышленниками призвал в одном из мессенджеров устроить массовые беспорядки 4-5 ноября 2017 года.

В настоящее время активист задержан и помещен под стражу. Управление СКР по Новосибирской области возбудило уголовные дела по ч. 1 ст. 30 (Приготовление к преступлению и покушение на преступление), ч.2 и ч.3 ст. 212 УК РФ (Массовые беспорядки).

В Москве 5 ноября прошла массовая несогласованная акция. По информации МВД, полицейские во время акции задержали более 350 человек. В ходе обысков у задержанных обнаружили маски, бронежилеты, противогазы, бейсбольные биты, арматуру, ножи, кастеты и символика запрещенных в России организаций.

СКР по итогам акции 5 ноября возбудил несколько уголовных дел по ст. 212, ст. 205.2 и ст. 318 УК РФ. Также Тверской суд Москвы принял решение арестовать 48-летнего участника акции Вячеслава Шатровского до 5 января 2018 года. Его подозревают в совершении преступления по ч.1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). По данным СКР, Шатровский 5 ноября напал на сотрудника полиции и несколько раз ударил его по лицу.