В Новосибирске у активиста «Артподготовки» изъяли 20 «коктейлей Молотова»

Сотрудники ФСБ и МВД России по Новосибирской области во время обысков изъяли у активиста запрещенной экстремистской организации «Артподготовка» более 20 «коктейлей Молотова». Об этом говорится в сообщении на сайте управления Следственного комитета России (СКР) по Новосибирской области.
Кроме того, у активиста нашли и изъяли рации, ножи, гладкоствольное оружие и патроны к нему. Обыски в квартире 39-летнего жителя Новосибирска прошли после того, как он вместе с единомышленниками призвал в одном из мессенджеров устроить массовые беспорядки 4-5 ноября 2017 года.
В настоящее время активист задержан и помещен под стражу. Управление СКР по Новосибирской области возбудило уголовные дела по ч. 1 ст. 30 (Приготовление к преступлению и покушение на преступление), ч.2 и ч.3 ст. 212 УК РФ (Массовые беспорядки).
В Москве 5 ноября прошла массовая несогласованная акция. По информации МВД, полицейские во время акции задержали более 350 человек. В ходе обысков у задержанных обнаружили маски, бронежилеты, противогазы, бейсбольные биты, арматуру, ножи, кастеты и символика запрещенных в России организаций.
СКР по итогам акции 5 ноября возбудил несколько уголовных дел по ст. 212, ст. 205.2 и ст. 318 УК РФ. Также Тверской суд Москвы принял решение арестовать 48-летнего участника акции Вячеслава Шатровского до 5 января 2018 года. Его подозревают в совершении преступления по ч.1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). По данным СКР, Шатровский 5 ноября напал на сотрудника полиции и несколько раз ударил его по лицу.
Вячеслав Мальцев родился в 1964 году в Саратове. Получив высшее юридическое образование, Мальцев некоторое время работал участковым инспектором, после чего основал охранное предприятие «Аллегро». В 1994 году стал депутатом Саратовской областной думы. В это время заместителями ее председателя были Вячеслав Володин и Валерий Рашкин. Мальцев сначала возглавил комитет по законности и борьбе с преступностью, а в 1996 году стал также заместителем председателя думы. Депутатом областной думы он оставался до 2007 года, работая в комитете по бюджетно-финансовой политике и налогам и на должностях секретаря и заместителя председателя думы. Кроме того, он оставался директором «Аллегро».
В 1999 году баллотировался в Госдуму, но не прошел. Тогда же политик оказался замешан в скандале, когда после анонимного сообщения его остановила полиция и нашла в машине оружие. Мальцев обвинил в случившемся губернатора Саратовской области Дмитрия Аяцкова, но суд признал эти заявления порочащими честь, достоинство и деловую репутацию главы региона. В начале 2000-х Мальцев был членом «Единой России», но вскоре вышел из рядов партии и, став ее противником, в 2006 году написал антипартийный манифест.
После неудачной попытки переизбраться в областную думу Мальцев стал проявлять активность в социальных сетях. В 2009 году он завел блог в Livejournal, а с конца 2011 года начал вести канал «Артподготовка» на YouTube. С 2013 года ролики на канале в YouTube начали выходить регулярно и в едином формате. Вокруг канала сформировалось политическое движение, ставившее целью проведение революции, назначенной на 5 ноября 2017 года.
В 2012 году Мальцев стал одним из учредителей партии «За нашу Родину», главной миссией которой в программе провозглашались «благоденствие и историческая вечность нации». СМИ сообщали, что в основу программы партии лег опубликованный в 2010 году манифест режиссера Никиты Михалкова «Право и правда», но сам он от партии дистанцировался. Председателем партии стал потомок и полный тезка поэта Михаил Юрьевич Лермонтов, а зарегистрирована она была в усадьбе «Середниково» в подмосковном поселке Фирсановка. Партия прекратила свое существование в 2013 году. Бывший председатель партии стал через год соучредителем московского отделения «Общероссийского народного фронта».
В 2016 году Мальцев принял участие в праймериз ПАРНАС и занял вторую после Михаила Касьянова строчку в федеральном списке партии на выборы в Госдуму. Главной целью он ставил импичмент для Владимира Путина, о чем заявлял в эфире федеральных каналов. Партия в Думу не прошла.
В марте и июне 2017 года Вячеслав Мальцев принимал участие в антикоррупционных митингах в Москве и неоднократно попадал под арест. В начале июля 2017 года стало известно, что политик покинул Россию из-за слухов о заведенном на него уголовном деле, а в октябре 2017 года суд заочно арестовал его по обвинению в призывах к экстремистской деятельности. Тогда же суд признал экстремистской и запретил деятельность движения «Артподготовка», сторонники которого разделяют взгляды Мальцева, представляющие собой смесь национализма и анархизма, и проявляют склонность к личным акциям «прямого действия».