В Приамурье осудили трех инженеров с космодрома «Восточный» за взятки

Свободненский городской суд Амурской области приговорил трех инженеров по надзору за строительством дирекции космодрома «Восточный» к длительному лишению свободы за взяточничество (ст. 290 УК РФ). Об этом говорится в сообщении на сайте суда.

Следствие установило, что 52-летний инженер и два его 32-летних коллеги с июля по ноябрь 2013 года получили взятки на сумму более 3,2 млн руб. Деньги переводились с банковского счета одной из организаций, которая занималась строительством космодрома, на счета третьих лиц.

По схожей схеме с апреля 2014 года по май 2015 года подсудимые получили еще более 2 млн руб. Также в июне 2014 года один из подсудимых получил от гендиректора строительной фирмы на космодроме взятку в 200 тыс. руб. От него же в сентябре 2014 года инженер получил еще более 1 млн руб. Кроме того, в январе 2016 года подсудимый получил от главного инженера строительной фирмы еще 50 тыс. руб.

Два подсудимых полностью признали вину, третий инженер отказался признать себя виновным в получении взяток. По решению суда 52-летнего инженера приговорили к 7 годам колонии строгого режима и штрафу в 10 млн руб. Его коллеги получили 6 лет и 5 лет и 6 месяцев колонии соответственно, также обоим присудили штрафы в 7 млн руб.