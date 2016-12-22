Конгресс предложил запретить «российский государственный видеоконтент»

Комитеты по делам вооруженных сил обеих палат Конгресса США предложили запретить возможность обязательств для дистрибьютеров по включению в свои сети «российского государственного видеоконтента». Об этом говорится в докладе на сайте сенатского комитета Конгресса США по делам вооруженных сил.

«Предусматривается, что дистрибьютерам не требуется передавать контент, который контролируется или финансируется правительством России. Аналогичным образом, дистрибьютеры не обязаны сдавать в аренду канал на условиях составления программы, которая контролируется или финансируется правительством России», — указывается в докладе.

В конце октября Москва призвала Вашингтон оставить «в покое» российские СМИ и обвинила США в давлении на издания. «Российская сторона неоднократно заявляла, что принуждение российских СМИ в США изменить статус на иностранного агента может существенно затруднить их работу и создать проблемы», — указывалось в сообщении на сайте посольства России в США.

Министерство юстиции США в сентябре обязало компании, обслуживающие телеканал RT America, зарегистрироваться в качестве иностранного агента. Главный редактор RT Маргарита Симоняьн заявила, что «ответные меры России будут такими же». По ее словам, из филиала в США стали увольняться работники.