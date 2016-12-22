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Суд арестовал подозреваемого в нападении на сотрудника МВД 5 ноября
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Суд арестовал подозреваемого в нападении на сотрудника МВД 5 ноября
Общество, 04:02
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Суд арестовал подозреваемого в нападении на сотрудника МВД 5 ноября

Тверской суд Москвы арестовал на два месяца 48-летнего Вячеслава Шатровского, задержанного на несогласованной акции 5 ноября по подозрению в нападении на сотрудника полиции. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

Шатровский будет находиться под стражей до 5 января 2018 года. Он подозревается в совершении преступления по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). Следственный комитет России 7 ноября сообщал, что 48-летний мужчина несколько раз ударил полицейского по голове и нанес ему травмы.

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Несанкционированная акция состоялась в Москве 5 ноября. По данным полиции, на ней были задержаны более 350 человек.

Фото: Антон Сергиенко / РБК

При обысках у части задержанных изъяли маски, бронежилеты, противогазы, бейсбольные биты, отвертки, кастеты, арматуру, ножи, молотки, баллончики с газом и краской, а также символика запрещенных в России организаций.

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Следственный комитет России после акции 5 ноября завел несколько уголовных дел по статьям «призывы к массовым беспорядкам», «призывы к осуществлению террористической деятельности» и «применение насилия в отношении представителя власти».

Вячеслав Мальцев и «Артподготовка»

Вячеслав Мальцев родился в 1964 году в Саратове. Получив высшее юридическое образование, Мальцев некоторое время работал участковым инспектором, после чего основал охранное предприятие «Аллегро». В 1994 году стал депутатом Саратовской областной думы. В это время заместителями ее председателя были Вячеслав Володин и Валерий Рашкин. Мальцев сначала возглавил комитет по законности и борьбе с преступностью, а в 1996 году стал также заместителем председателя думы. Депутатом областной думы он оставался до 2007 года, работая в комитете по бюджетно-финансовой политике и налогам и на должностях секретаря и заместителя председателя думы. Кроме того, он оставался директором «Аллегро».

В 1999 году баллотировался в Госдуму, но не прошел. Тогда же политик оказался замешан в скандале, когда после анонимного сообщения его остановила полиция и нашла в машине оружие. Мальцев обвинил в случившемся губернатора Саратовской области Дмитрия Аяцкова, но суд признал эти заявления порочащими честь, достоинство и деловую репутацию главы региона. В начале 2000-х Мальцев был членом «Единой России», но вскоре вышел из рядов партии и, став ее противником, в 2006 году написал антипартийный манифест.

После неудачной попытки переизбраться в областную думу Мальцев стал проявлять активность в социальных сетях. В 2009 году он завел блог в Livejournal, а с конца 2011 года начал вести канал «Артподготовка» на YouTube. С 2013 года ролики на канале в YouTube начали выходить регулярно и в едином формате. Вокруг канала сформировалось политическое движение, ставившее целью проведение революции, назначенной на 5 ноября 2017 года.

В 2012 году Мальцев стал одним из учредителей партии «За нашу Родину», главной миссией которой в программе провозглашались «благоденствие и историческая вечность нации». СМИ сообщали, что в основу программы партии лег опубликованный в 2010 году манифест режиссера Никиты Михалкова «Право и правда», но сам он от партии дистанцировался. Председателем партии стал потомок и полный тезка поэта Михаил Юрьевич Лермонтов, а зарегистрирована она была в усадьбе «Середниково» в подмосковном поселке Фирсановка. Партия прекратила свое существование в 2013 году. Бывший председатель партии стал через год соучредителем московского отделения «Общероссийского народного фронта».

В 2016 году Мальцев принял участие в праймериз ПАРНАС и занял вторую после Михаила Касьянова строчку в федеральном списке партии на выборы в Госдуму. Главной целью он ставил импичмент для Владимира Путина, о чем заявлял в эфире федеральных каналов. Партия в Думу не прошла.

В марте и июне 2017 года Вячеслав Мальцев принимал участие в антикоррупционных митингах в Москве и неоднократно попадал под арест. В начале июля 2017 года стало известно, что политик покинул Россию из-за слухов о заведенном на него уголовном деле, а в октябре 2017 года суд заочно арестовал его по обвинению в призывах к экстремистской деятельности. Тогда же суд признал экстремистской и запретил деятельность движения «Артподготовка», сторонники которого разделяют взгляды Мальцева, представляющие собой смесь национализма и анархизма, и проявляют склонность к личным акциям «прямого действия».

Теги: Москва , арест , Суд , несанкционированная акция , «Артподготовка»
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