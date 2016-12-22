Суд арестовал подозреваемого в нападении на сотрудника МВД 5 ноября

Тверской суд Москвы арестовал на два месяца 48-летнего Вячеслава Шатровского, задержанного на несогласованной акции 5 ноября по подозрению в нападении на сотрудника полиции. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

Шатровский будет находиться под стражей до 5 января 2018 года. Он подозревается в совершении преступления по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). Следственный комитет России 7 ноября сообщал, что 48-летний мужчина несколько раз ударил полицейского по голове и нанес ему травмы.

Несанкционированная акция состоялась в Москве 5 ноября. По данным полиции, на ней были задержаны более 350 человек.

При обысках у части задержанных изъяли маски, бронежилеты, противогазы, бейсбольные биты, отвертки, кастеты, арматуру, ножи, молотки, баллончики с газом и краской, а также символика запрещенных в России организаций.

Следственный комитет России после акции 5 ноября завел несколько уголовных дел по статьям «призывы к массовым беспорядкам», «призывы к осуществлению террористической деятельности» и «применение насилия в отношении представителя власти».