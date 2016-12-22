Барака Обаму не взяли в жюри присяжных суда Иллинойса

Экс-президента США Барака Обаму не взяли в жюри присяжных округа Кук штата Иллинойс, в который входит город Чикаго. Об этом сообщает телеканал CNN.

По данным телеканала, Обама прибыл в здание суда в центре Чикаго, однако затем старший окружной судья Тим Эванс сообщил журналистам, что Обама не будет исполнять обязанности присяжного. Судья не уточнил причину отказа экс-президенту США. Всего, по словам Эванса, в суд вызвали более 200 кандидатов. Судья уточнил, что Обама поблагодарил кандидатов «за исполнение гражданского долга».

О том, что Обаму вызвали в жюри присяжных округа Кук, стало известно 28 октября. По словам Эванса, экс-президент США получил право стать присяжным, поскольку владеет недвижимостью в Вашингтоне и районе Кенвуд в Чикаго. В ответ Обама заявил, что «выполнит публичный долг как гражданин и житель этого общества».