МВД завело уголовное дело после ДТП с автобусом под Ярославлем

Следственный отдел ОМВД России по Ростовскому району Ярославской области возбудил уголовное дело после ДТП с грузовиком и автобусом, в результате которого пострадали по меньшей мере 15 детей. Об этом говорится в сообщении на сайте управления.

Дело было заведено по ч. 1 ст. 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). Полиция также задержала водителя грузовика.

По данным МВД, инцидент произошел 8 ноября около 17:10 мск на 193-м км федеральной трассы М-8 «Холмогоры» в Ростовском районе, возле села Деболовское. Полицейские установили, что водитель грузовика Howo не уступил дорогу автобусу Man при выезде с прилегающей территории и столкнулся с ним, после чего съехал в кювет. В результате ДТП пострадал водитель автобуса и 15 детей, находившихся в автобусе. Все они были госпитализированы. Всего в автобусе находилось 45 человек, в том числе 38 детей.

Позднее в пресс-службе регионального главка МЧС сообщили ТАСС, что 40-летний водитель автобуса скончался в реанимации. По словам собеседника агентства, водитель проживал в Ярославле.

По информации источника РБК, автобус направлялся из Переславля-Залесского в сторону Ярославля. Пресс-секретарь управления дороги «Холмогоры» Елена Москалева рассказала «Интерфаксу», что автобус двигался из Москвы в Ярославль, а сами дети были из Екатеринбурга. Как сообщало управление Следственного комитета России по Ярославской области, автобусом владела туристическое агентство «Яроблтур».