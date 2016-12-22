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В МЧС предупредили о густом тумане в Москве
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В МЧС предупредили о густом тумане в Москве
Общество, 08 ноя, 23:52
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В МЧС предупредили о густом тумане в Москве

В ГУ МЧС по Москве предупредили жителей столицы (включая Троицкий административный округ) о густом тумане, который рассеется только утром 9 ноября. Об этом говорится в сообщении ведомства в Twitter.

По данным ведомства, туман ожидается в ночь на 9 ноября, он также сохранится утром этого дня. В связи с этим видимость на дорогах может снизиться до 200 — 500 м. В МЧС призвали водителей сохранять дистанцию от впереди идущих транспортных средств и соблюдать аккуратность и бдительность.

Теги: туман , МЧС Москвы
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