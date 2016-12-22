ВЦИОМ зафиксировал рекордное доверие россиян к полиции

Власти раскрыли расходы на первое за шесть лет повышение выплат военным

Вне прослушки: почему Роскомнадзор и ФСБ судятся с операторами связи

ФАС не признала «Ритуал» монополистом на столичном рынке похоронных услуг

Войска Асада и союзники отбили «последний оплот ИГ» в Сирии

В МЧС предупредили о густом тумане в Москве

Отношения сокращаются: как портились связи России и США при Трампе

СК начал проверку после ДТП с фурой и автобусом под Ярославлем

Максакова предпочла благотворительному фонду поход в оперу

Второй за неделю британский министр подал в отставку

ЦБ ужесточит условия работы в России иностранных платежных систем

Посол США приехал в МИД России на две встречи

Дума предложила разрешить выдачу преступных доходов иностранцев за рубеж

Лионель Месси дал обещание на случай победы на ЧМ-2018

Суд арестовал недвижимость сына главы МВД Украины по «делу рюкзаков»

Бывший вице-губернатор Петербурга признался в хищениях на «Зенит-Арене»

Генподрядчик стадиона к ЧМ-2018 в Самаре заявил о хищении 2,5 млрд руб.

СМИ сообщили о наступлении сирийской армии на «последний оплот ИГ»

ФАС вмешалась в сделку по созданию крупнейшего в мире производителя ГМО

Спортсмены рассказали об употреблении допингового «коктейля Родченкова»

Дума одобрила в первом чтении повышение МРОТ до прожиточного минимума

Алексей Мордашов продаст на бирже 2% «Северстали» за $276 млн

В Раду внесли предложение разорвать отношения с Россией за три месяца

СКР завел дело о доведении до самоубийства главы ФАС Крыма

На рынке на севере Москвы произошел пожар

Эксперты рассказали об атаках «русских хакеров» через Microsoft Office

Киев предложил создать дрон-шпион для полетов от Москвы до Камчатки

Газпром вложит 120 млрд руб. в переработку нефти на МНПЗ

Минфин США перечислил новые санкции против Кубы

На Украине заявили о пропаже из Ощадбанка арестованных $156 млн