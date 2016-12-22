СК начал проверку после ДТП с фурой и автобусом под Ярославлем

Управление Следственного комитета (СК) России по Ярославской области начало проверку обстоятельств ДТП с фурой и автобусом, в результате которого пострадали 20 детей. Об этом говорится в сообщении на сайте регионального управления.
На месте происшествия работают следователи и криминалисты. Инцидент произошел вечером 8 ноября на 188-м км федеральной трассы М-8 «Холмогоры», возле села Деболовское. Экскурсионный автобус Hyundai с 38 детьми попал в ДТП с полуприцепом.
По данным МЧС, пострадали 17 человек, в том числе 16 детей. Они были госпитализированы, сообщал РБК пресс-секретарь главного управления МЧС по Ярославской области Михаил Зверев. По данным СК, автобус принадлежал туристическому агентству «Яроблтур», всего внутри находились 38 детей и пятеро взрослых.
По предварительным данным, виновником ДТП стал водитель полуприцепа. По данным источника РБК, автобус следовал из Переславля-Залесского. Как сообщила «Интерфаксу» пресс-секретарь управления дороги «Холмогоры» Елена Москалева, автобус ехал из Москвы в Ярославль, а сами дети были из Екатеринбурга.