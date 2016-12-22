Газпром вложит 120 млрд руб. в переработку нефти на МНПЗ

Компания «Газпром нефть» вложит до 2022 года 120 млрд руб. на строительство нового комплекса глубокой нефтепереработки на Московском нефтеперерабатывающем заводе. Об этом сообщил глава «Газпром нефти» Александр Дюков, передает «Интерфакс».
«Мы планируем начать строительство этого объекта в 2018 году, чтобы к 2022 году завершить проект», — сказал Дюков. По его словам, в комплекс войдет несколько установок, в том числе на территории МНПЗ будут проводиться замедленное коксование и гидрокрекинг.
В «Газпром нефти» по завершении строительства проекта планируют довести глубину переработки до 96% с выходом светлых нефтепродуктов в 85%. «Как раз в этот момент мы будем иметь абсолютно новый завод, который по своим характеристикам будет соответствовать лучшим НПЗ мира», — сказал глава компании.
При этом объем переработки МНПЗ сохранится на уровне 12 млн т нефти, сказал Дюков. Сейчас нефтеперерабатывающий завод обеспечивает поставку около 40% топлива в Московский регион.
В мае и в августе «Мосэкомониторинг» фиксировал рост выбросов сероводорода в воздухе, в обоих случаях это произошло в Капотне, где расположен МНПЗ. В Greenpeace в конце сентября заявили, что вблизи МНПЗ наблюдалось загрязнение в размере превышения предельно допустимых концентраций сероводорода в 32 раза.
Представитель президента Сергей Иванов 25 октября заявил, что доказанного факта выбросов с завода нет.