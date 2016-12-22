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Газпром вложит 120 млрд руб. в переработку нефти на МНПЗ
Бизнес, 20:10
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Газпром вложит 120 млрд руб. в переработку нефти на МНПЗ

Компания «Газпром нефть» вложит до 2022 года 120 млрд руб. на строительство нового комплекса глубокой нефтепереработки на ​Московском нефтеперерабатывающем заводе. Об этом сообщил глава «Газпром нефти» Александр Дюков, передает «Интерфакс».

«Мы планируем начать строительство этого объекта в 2018 году, чтобы к 2022 году завершить проект», — сказал Дюков. По его словам, в комплекс войдет несколько установок, в том числе на территории МНПЗ будут проводиться замедленное коксование и гидрокрекинг.

В «Газпром нефти» по завершении строительства проекта планируют довести глубину переработки до 96% с выходом светлых нефтепродуктов в 85%. «Как раз в этот момент мы будем иметь абсолютно новый завод, который по своим характеристикам будет соответствовать лучшим НПЗ мира», — сказал глава компании.

При этом объем переработки МНПЗ сохранится на уровне 12 млн т нефти, сказал Дюков. Сейчас нефтеперерабатывающий завод обеспечивает поставку около 40% топлива в Московский регион.

В мае и в августе «Мосэкомониторинг» фиксировал рост выбросов сероводорода в воздухе, в обоих случаях это произошло в Капотне, где расположен МНПЗ. В Greenpeace в конце сентября заявили, что вблизи МНПЗ наблюдалось загрязнение в размере превышения предельно допустимых концентраций сероводорода в 32 раза.

Представитель президента Сергей Иванов 25 октября заявил, что доказанного факта выбросов с завода нет.

Теги: «Газпром нефть» , МНПЗ , переработка нефти
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