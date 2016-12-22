Пожар на объекте Службы внешней разведки в Москве потушен

Пожар на одном из объектов Службы внешней разведки (СВР) в столичном Ясеневе потушен. Об этом официальный представитель службы полковник Сергей Иванов сообщил РБК.

«Пожар потушен, жертв и пострадавших нет», — сказал Иванов.

Ранее источник РБК в МЧС сообщал о локализации пожара. Возгорание на объекте СВР недалеко от МКАД произошло вечером 8 ноября. «При возгорании отключили электроэнергию, перестала работать система пожаротушения», — сообщал собеседник РБК.

Видео: nightnat / Instagram

Информация о пожаре поступила в МЧС в 15:34 мск. Источник возгорания — коллектор. В нем на момент инцидента находились трое человек, всех удалось спасти.

Как сообщал РБК очевидец, в результате происшествия на внешней стороне МКАД в районе Ясеневе собралась автомобильная пробка на пересечении МКАД с проездом Карамзина.