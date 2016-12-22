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ФАС вмешалась в сделку по созданию крупнейшего в мире производителя ГМО
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ФАС вмешалась в сделку по созданию крупнейшего в мире производителя ГМО
Бизнес, 21:27
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ФАС вмешалась в сделку по созданию крупнейшего в мире производителя ГМО
Федеральная антимонопольная служба России поставила условие для одобрения сделки по созданию крупнейшего в мире производителя ГМО. Немецкая Bayer в соответствии с ними должна будет делиться технологиями с российскими аграриями
Фото: Lee Jae-Won / Reuters

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) может заблокировать сделку по созданию крупнейшего в мире производителя ГМО. Регулятор согласен одобрить сделку по поглощению немецкой химико-фармацевтической компанией Bayer производителя гербицидов Monsanto только при условии, что Bayer будет передавать технологии российским аграриям, говорится в сообщении ФАС.

В сентябре 2016 года Bayer заключил рекордную в истории германского бизнеса сделку о покупке американского производителя гербицидов Monsanto. Сумма сделки, в результате которой появится крупнейшая в мире компания по производству генномодифицированных семян и пестицидов, оценивалась в $66 млрд.

Рассмотрев ходатайство Bayer, ФАС пришла к выводу, что сделка может создать существенные риски для конкуренции на российском рынке. В частности, у объединенной компании будут «значительные возможности по производству биотехнологических семян с заданными признаками, а также накопленные массивы больших данных и ключевых алгоритмов в сфере цифрового земледелия». По мнению регулятора, это позволит компании быстро и эффективно нарастить свое присутствие на российском рынке в сфере АПК и цифрового земледелия, предлагающего сельхозтоваропроизводителям «пакетные» агротехнологические решения».

«Это, с большой вероятностью, может привести к резкому усилению присутствия объединенной компании на российском рынке вплоть до доминирования сразу на всех затрагиваемых товарных рынках и созданию высоких барьеров для входа на соответствующие рынки компаний, не обладающих одновременно такими ресурсами и возможностями», — считают в ФАС.

Решение ФАС не будет определяющим для сделки Bayer и Monsanto, но в случае если регулятор ее не одобрит, возникает риск того, что у аграриев не будет доступа к современной агрохимии, а снижение конкуренции приведет к росту цен, предупреждает директор аналитического центра «Совэкон» Андрей Сизов.

Для защиты конкуренции на рынках семян и цифрового земледелия ФАС хочет обязать Bayer передавать на основании неэксклюзивной лицензии технологии в области селекции, необходимые для создания новых сортов и гибридов в России, и предоставить российским компаниям доступ к базам данных в области цифрового земледелия.

Уточняется, что для выполнения этих требований компании Bayer необходимо будет в течение трех месяцев заключить договор с выбранной ФАС компетентной организацией об обеспечении и мониторинга трансфера технологий, и недискриминационного доступа к цифровым агрономическим платформам.

Аналитики «Совэкон» полагают, что если ФАС не договорится с Bayer, это не остановит сделку, но создаст серьезные проблемы для объединенной компании для работы на российском рынке.

Американская Monsanto была основана в 1901 году. Компания является крупным производителем генетически модифицированных семян и самого распространенного в мире средства от сорняков «Раундап».

Немецкая химико-фармацевтическая компания Bayer была основана в 1863 году как производитель лекарства. Наиболее широко известным препаратом Bayer стал аспирин, который был зарегистрирован в качестве товарного знака в 1899 году.

Автор: Елена Сухорукова.
Теги: ФАС , ГМО , Bayer , Monsanto
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