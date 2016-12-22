Дума одобрила в первом чтении повышение МРОТ до прожиточного минимума

Государственная дума одобрила в первом чтении законопроект о поэтапном повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до прожиточного минимума к 2019 году, за документ проголосовали 413 депутатов, говорится на сайте Госдумы.

Согласно тексту законопроекта (.pdf), с 1 января 2018 года МРОТ устанавливается на уровне 9489 руб., планку МРОТ будут поднимать в два этапа: 1 января 2018 года он составит ​85% прожиточного минимума, а с 1 января 2019 года МРОТ и прожиточный минимум должны сравняться. Прожиточный минимум в России по итогам второго квартала 2017 года составил 10 329 руб.

Председатель правительства Дмитрий Медведев в мае 2017 года пообещал сравнять МРОТ и прожиточный минимум за два года. Правительство одобрило законопроект о повышении МРОТ до прожиточного минимума в середине сентября после поручения президента Владимира Путина. В Госдуму он был внесен в конце сентября.

Глава Минтруда Максим Топилин заявлял в мае, что на повышение МРОТ до 90% от прожиточного минимума только для работников государственных и муниципальных учреждений потребуется 55,7 млрд руб.



