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На Украине заявили о пропаже из Ощадбанка арестованных $156 млн
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На Украине заявили о пропаже из Ощадбанка арестованных $156 млн
Общество, 19:39
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На Украине заявили о пропаже из Ощадбанка арестованных $156 млн

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) начало расследование пропажи более $150 млн с арестованных счетов компании Quickpace Limited, которую госорган связывает с депутатом Рады Александром Онищенко. Об этом говорится в сообщении на сайте бюро.

«Национальное антикоррупционное бюро пытается установить судьбу около $156,8 млн и 218,1 тыс. грн (более $10 тыс. — РБК), которые принадлежали компании Quickpace Limited», — сказано в сообщении.

По версии НАБУ, 17 октября арестованные средства компании «исчезли» со счетов в ПАО «Государственный сберегательный банк Украины» (Ощадбанк). Сотрудники банка сообщили следователям, что эти деньги были перечислены в госбюджет на основании приговора суда в Донецкой области. В ходе допроса чиновники не предоставили доказательств перевода, сославшись на банковскую тайну.

​«Таким образом, пока неизвестно, куда и при каких обстоятельствах указанные средства были перечислены», — сообщили в бюро. В результате НАБУ завело уголовное дело по факту совершения неустановленными должностными лицами Ощадбанка незаконных действий с арестованным имуществом.

Генпрокурор страны Юрий Луценко позднее заявил, что подозрения НАБУ не являются обоснованными. «У нас есть справки от Ощадбанка о том, что они перечислили эти средства, справки от казначейства о том, что эти средства зачислены в госбюджет. В конце концов, есть показатели профицита госбюджета примерно на эту сумму. Тем не менее НАБУ сегодня заявляет, что средства из Ощадбанка куда-то пропали. Это не соответствует действительности», — приводит слова Луценко телеканал «112 Украина».

Пресс-служба банка, по данным телеканала, также опровергла информацию НАБУ. В Ощадбанке заявили, что «средства находятся на счетах Госказначейства».

Против Александра Онищенко на Украине возбуждено дело по статье о хищении госимущества в особо крупных размерах. Как сообщают правоохранители, с января 2013 года по январь 2016 года служебные лица ряда предприятий, в том числе компании «Укргаздобыча», при содействии депутата получали госсредства через продажу газа внутренней добычи по заниженной цене.

В результате госбюджету Украины был нанесен ущерб в размере $120,5 млн. Рада дала соглашение на арест Онищенко, но депутат покинул страну.

Онищенко в январе заявил, что президент страны Петр Порошенко пытался отобрать компанию «Нефтегазодобыча» у бизнесмена Рината Ахметова. За месяц до этого он также обвинил президента в том, что он «украл сотни миллионов долларов, получая откаты от каждого контракта с участием государственного предприятия».

Теги: Украина , Ощадбанк , Александр Онищенко
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