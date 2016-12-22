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В Подмосковье внедорожник сбил 11-летнего ребенка
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В Подмосковье внедорожник сбил 11-летнего ребенка
Общество, 18:23
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В Подмосковье внедорожник сбил 11-летнего ребенка

В подмосковном Орехово-Зуеве внедорожник сбил 11-летнюю девочку, рассказали РБК в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.

Обстоятельства ДТП устанавливаются, добавили в пресс-службе регионального главка. Сбитая девочка госпитализирована.

По данным ТАСС, водитель внедорожника после аварии скрылся. Полицейские ищут его.

В конце октября в Новой Москве в одном из дворов машина сбила шестилетнего ребенка. Как сообщал РБК источник в правоохранительных органах, ребенка увезли с места происшествия в больницу на вертолете.

Теги: авария , ДТП , Подмосковье
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