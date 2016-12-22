В интернет-банке Промсвязьбанка произошел технический сбой

О том, что в работе интернет-банка Промсвязьбанка утром, 8 ноября, наблюдался технический сбой, сообщил портал Банки.ру со ссылкой на клиентов банка. У клиентов организации при попытках провести перевод с карты на карту в интернет-банке всплывало сообщение с отказом в проведении операции. Кроме того, у клиентов банка были проблемы с внесением изменений в паспортные данные в отделениях организации, передает портал.

В связи с проведением настроек нового функционала, введенного в эксплуатацию 7 ноября, в промежутке времени с 11:20 до 11:45 мск, у небольшой части клиентов банка наблюдалось замедление в работе системы, рассказали РБК в пресс-службе Промсвязьбанка. «Причины замедления были оперативно устранены. Банк приносит извинения за доставленные неудобства», — пояснил представитель банка.

Однако на 18:00 мск в кол-центре банка РБК сообщили, что проблемы с проведением операций в интернет-банке могут быть еще в течение двух-трех часов. «На данный момент производится обновление приложений и возможны всякие задержки. Систему обновляют», — добавил сотрудник кол-центра.