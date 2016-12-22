Путин получил послание от Макрона

Спецпредставитель Франции по отношениям с Россией Жан-Пьер Шевенман, находящийся с визитом в Москве, передал президенту Владимиру Путину послание от французского президента Эмманюэля Макрона. Об этом сообщает «РИА Новости».

По словам Шевенмана, послание является результатом телефонных разговоров двух глав государств и касается «в основном Сирии». «Оно касается технических вопросов», — пояснил он.

Шевенман также опроверг информацию, что послание касалось Украины.

4 ноября российский президент наградил Шевенмана орденом Дружбы. Церемония награждения происходила в Кремле, на приеме по случаю Дня народного единства. О награждении иностранных граждан «за заслуги в укреплении мира и взаимопонимания между народами» говорится в соответствующем сообщении на сайте Кремля.

Жан-Пьер Шевенман — левый французский политик, один из основателей современной Социалистической партии Франции, а также Республиканского и гражданского движения. В 1997–2000 годах, в президентство Жака Ширака, он занимал пост главы МВД страны. Шевенман неоднократно выступал за снятие антироссийских санкций Евросоюза, признание Крыма российской территорией, а также обвинял Украину в невыполнении минских соглашений. Шевенману 78 лет.